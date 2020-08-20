خبير اقتصادي: المواطن يعيش في رفاهية

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أسوان

إكسترا نيوز

محمود عنبر

قال الدكتور محمود عنبر، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة أسوان، إن النمو الاقتصادي الذي حققته مصر تحول إلى تنمية اقتصادية انعكست على رفاهية المواطن، وزادت من مستوى رفاهيته. 

وأضاف "عنبر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن المشروعات القومية استطاعت وبشكل جذري أن تحل كل المشكلات التي كان يعاني منها الاقتصاد المصري، منوها بأن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة موزعة على كافة الأقاليم في مصر.

وتابع: "الاقتصاد المصري كان يعاني قبل ثورة 30 يونيو، حيث لم يكن لديه القدرة الكافة على تحمل الصدمات الاقتصادية".

وأشار إلى أن سياسة الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ عدد من المشروعات القومية ساهم في إعادة هيكلة الوضع الاقتصادي لمصر، وتغيير الخريطة الاقتصادية لمصر، وتعافي الاقتصاد.

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