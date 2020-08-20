» حفل زفاف يضع وزيرا أردنيا في مأزق

20 أغسطس 2020 - 01:45 م

تسبب حفل عشاء قام به وزير العدل الأردني بسام التلهوني في تعرضه لموجة من الانتقادات، بعد إقامة حفل زفاف لنجله في أحد المطاعم الشهيرة.

وطالت الوزير الأردني العديد من الانتقادات، والتي كان أبرزها أنه تجاهل إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

حملة الانتقادات دفعت الوزير الأردني للخروج عن صمته للرد على منتقديه قائلا: " مؤسف ومؤلم جداً حجم الافتراء وانتهاك الخصوصية الذي طالني وأسرتي في الأيام الماضية والمبني على أكاذيب ومزاعم واهية " .

وأضاف التلهوني في رده : " كل ما تم القيام به هو دعوة عشاء لعدد محدود من الأهل والأصدقاء المقربين ولم أدع إليه أيا من زملائي الوزراء " .

وأوضح أننا عبرنا عن فرحتنا بابنِنا في عشاء عائلي في مطعم ملتزمين بإجراءات الوقاية وضمن السعة التشغيلية المسموحة للمطعم مع الالتزام بالشروط وحسب التعليمات " .