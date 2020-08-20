الإبراشي: ده ضابط مفصول من عمله حاسس بعقد ونقص

20 أغسطس 2020 - 01:36 م

استنكر الإعلامي وائل الإبراشي، وقائع التعذيب المتكررة التي يتعرض لها بعض الأطفال قائلا: "إن الأطفال في عنق المجتمع والاهتمام بهم ورعايتهم يعد ضمانه للمستقبل".







وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الطفلة أمنية التى تبلغ من العمر 9 سنوات، تعرضت لتعذيب وحشى، وانتفض لها المجتمع والحكومة يؤكد أن هناك أكثر من أمنية داخل المجتمع المصري، يجب أن نتنبه له.





وتابع : "التعذيب الوحشى والهمجى الذى تعرضت له طفلة تعمل خادمة فى منزل ضابط مفصول، أمر فى غاية الخطورة، معقبا: "مثل هذه الصور يجب تسليط الضوء عليها ودراستها من أجل الوقوف على أسباب لجوء الأطفال للعمل وما النتائج السلبية المترتبة على ذلك، مستكملا: "ضابط مفصول من عمله حاسس بعقد ونقص بيعذب طفلة ".







وطالب الإعلامي، بضرورة إنشاء منظومة للدفاع عن الأطفال تتضمن تشريعات صارمة لكل من يتجاوز أو يعتدى عليهم، من أجل حماية النشء.

