«البدرى» على رادار الزمالك الصيف الجارى

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دخل نادي الزمالك في مفاوضات قوية مع أنيس البدري لاعب فريق اتحاد جدة للحصول علي خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

صحيفة الرياض السعودية، قالت إن نادي الزمالك يضع التونسي أنيس البدري ضمن أوليات التعاقد خلال الفترة المقبلة، سعيا وراء تكرار تجربة فرجاني ساسي الناجحة حينما تعاقد معه قادما من نادي النصر الموسم الماضي.

وأوضح التقرير أن أنيس البدري تحدث عن رغبته في البقاء داخل جدران فريق اتحاد جدة وسعادته بالتواجد مع النادي.

وكان أنيس البدري لاعب الترجي التونسي السابق انتقل إلى صفوف اتحاد جدة في يناير الماضي بعقد يمتد لموسمين ونصف قابل 750 ألف دولار وشارك مع الفريق السعودي في 7 مباريات وسجل هدفا وحيدا.


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