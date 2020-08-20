بيراميدز يعلن قائمته استعدادا لـ "الموج الأزرق"

20 أغسطس 2020 - 01:14 م

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمته تمهيدًا لمواجهة سموحة في التاسعة من مساء غدٍ الجمعة، على ستاد الإسكندرية، في إطار الجولة 21 من الدوري الممتاز.

ضمت القائمة:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - مهدي سليمان - عبدالرحمن أيمن

خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - طارق طه - عبدالله بكري - علي جبر - رجب بكار - محمد عطوة - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - محمد فتحي - أحمد توفيق - عبدالله السعيد - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني - إبراهيم عادل - محمود حمادة

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس