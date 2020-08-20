رد غير متوقع.. مستشار بن زايد: الحكومة لم تطلب كل هذا التطبيل

20 أغسطس 2020 - 01:13 م

وصف الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد ابو ظبي اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل باللحظة الحرجة، والحدث المفصلي.

ووجه عبد الخالق رسالة لمباركي القرار قائلا :" الحكومة لم تطلب منكم كل هذا التطبيل ولا أن تكونوا حكوميين أكثر من الحكومة". وأضاف : نحن أمام حدث سياسي صعب ومعقد ولسنا في عرس... نصفكم غير فاهم القصة وربعكم كالأطرش في الزفة وبعضكم صار صهيوني أكثر من الصهاينة.. هرولتكم غير مطلوبة أصلا وأنتم تسيؤن أكثر مما تفيدون دولة مقبلة على حدث مفصلي ضخم".

وتفاعل متابعو ورواد تويتر مع تدوينة عبد الخالق، حيث علقت الإعلامية حياة اليماني قائلة :" شكراً دكتور عبدالخالق، كنا نظن أننا فقط من سنصاب بالجنون أمام هذا الابتذال".

ليرد عليها بالقول :" في كل دول العالم هناك شطط لا يعتد به ولا يمثل الإجماع الشعبي الوطني. كنت اعتقد انك تعرفي أهل الإمارات الكرام والشرفاء وتعرفت عن قرب على مواقفهم القومية الثابتة التي لا أجدك تدافعين عنه اليوم" .

كما علق أحد المتابعين :" مع احترامي لشخصك دكتور بعض من المواطنين و كلهم عندهم حس مواطنة عالي وهذا ليس عيبا فيهم نعيب فيهم عليه ويجعلك تنعتهم بأسماء لا تليق بقامك فهم من روح وطنيتهم العالية يدافعون عن وطنهم وأهلهم وكل(ن) حسب طاقته وفهمه للموضوع هذا كل شيء فإن كنت غنيا بالمعرفة راعي فقر الآخرين".