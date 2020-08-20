» العام الهجري في محرم والهجرة كانت في ربيع.. ما السبب

20 أغسطس 2020 - 01:05 م

أوضح الدكتور علي عبدالعظيم، أحد علماء الأزهر الشريف، سبب بدء السنة الهجرية في شهر محرم بالرغم من أن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ربيع، قائلا :"السبب يرجع إلى أن شهر محرم كان فيه بداية العزم على الهجرة".







وأضاف "عبدالعظيم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن سيدنا محمد قام ببيعة العقبة الصغرى والكبري وكلا منهم كانوا في شهر ذي الحجة، وكان يعرض نفسه دائم للدعوة أمام الحجاج لدعوتهم للإسلام، لافتا إلى أنه في عام 11 من البعثة النبوية تجمع حول الرسول مجموعة من أهل المدينة واستمعوا إلى كلامه ووجد منهم ميلاً إلى الإسلام .







وتابع: "الرسول كان يرسل مصعب بن عمير للدعوة إلى الإسلام خلال موسم الحج ،وكان المسلمون يرجعون فيما يقرب من 12رجلا دخلوا للإسلام ، ومن ثم 70 رجلا في العام الذي بعده، وبالتالي أراد المسلمون أن يؤرخوا الهجرة بأول هلال انبثق بعد ذي الحجة، وهو شهر المحرم".

