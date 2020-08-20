من المقصود.. أمير سعودي: " خير خلف لشر سلف"

20 أغسطس 2020 - 12:40 م

في تدوينة مقتضبة ومثيرة غرد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد عن شخصية خليجية، قصدها دون الإفصاح عن هويته.

وكتب بن مساعد على حسابه في تويتر: قصة خليجية قصيرة : خير خلَف.. لشرّ سلَف".

ووجه أحد متابعي بن مساعد رسالة له قائلا : " ما توقعت من أمير وشاعر بحجم عبد الرحمن بن مساعد تصدر منه هذه التغريدة".

وعلق آخر :" الأمير عبدالرحمن لاعب في أعصابهم لعب .. لو يقول صباح الخير يحسبونها سبتن لهم".

كما علق أحد متابعيه أيضا : "صدقت كل من نوى السعودية بشر مصيره الفشل وخيمة القذافي كشفت المتآمرين على أطهر بلد على وجه الأرض".

يذكر أن سلطان عمان هيثم بن طارق أصدر عدة مراسم، تم بموجبها تشكيل مجلس وزراء جديد، أبرز ملامحه ما بدا أنه إقالة يوسف بن علوي من منصب وزير الشؤون الخارجية وتعيين عدة وزراء جدد، بينهم وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي.

وبن علوي وزير مخضرم شكل واجهة السياسة الخارجية لسلطنة عمان خلال العقود الأخيرة، وكان دوره مثيرا للجدل في الأوساط الخليجية، خاصة بسبب تصريحات أثارت حفيظة بعض الدول الخليجية.

وفي قراءة لسبب إقالته من الوزارة التي ظل على رأسها مدة 23 سنة، قالت الباحثة في المعهد الأوروبي للسياسة الخارجية سينزيا بيانكو: " على الرغم من التوقيت ، فإن هذا التغيير الكبير في عمان لا علاقة له بإسرائيل.. يتعلق الأمر بالاتجاهات الداخلية الخليجية التي بدأت منذ أشهر ولم تتسارع إلا بعد كورونا".