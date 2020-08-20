مفاجأة.. الزمالك يهدد بعدم لعب مباراة القمة

20 أغسطس 2020 - 12:35 م

طالب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، بإيقاف مباراة القمة أمام الأهلي حال ارتداء وليد سليمان لاعب الأهلي الخاتم الذى يرتديه بشكل مستمر.

وقال مرتضى خلال جلسته مع لاعبي الزمالك فى فيديو تم بثه في برنامج زملكاوي علي قناة الزمالك:"إذا نزل وليد سليمان بنفس الخاتم أوقفوا المباراة ولا تكملوها فورًا".

وتابع:"لا يجوز أن يرتدي أي لاعب خاتم من الأساس في المباراة ومن ناحية أخرى هذا سحر ولن نكمل المباراة بهذا الشكل".

وأضاف:"سوف نصرف 3 دفعات من مرتباتكم في الفترة المقبلة، قبل مباراة الأهلي وقبل السفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء وقبل لقاء العودة، وذلك من أجل تحفيزكم للفوز بكل هذه المواجهات الهامة".