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آلاف المواطنين يفرون من ولاية كاليفورنيا بسبب الحرائق

عرب وعالم

حرائق الغابات
حرائق الغابات

وكالات- الدويني فولي

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تواصل فرق الإطفاء الأمريكية جهودها لإخماد مئات الحرائق المشتعلة في كاليفورنيا، التي تشهد موجة حر تاريخية أجبرت الآلاف من سكانها على الفرار من منازلهم بسبب النيران المستعرة.

وذكرت وسائل إعلام نقلا عن سلطات الولاية، أن ألسنة النيران التهمت أكثر من 20 ألف هكتار من المساحات الحرجية والزراعية والحضرية، حيث أتت الحرائق على أشجار وسيارات ومنازل.

وفي تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي شدد حاكم الولاية، غافين نيوسوم، على أنه أعلن حالة الطوارئ لتسهيل رصد الأموال اللازمة للتعامل مع الأزمة: "نحن نكافح حاليا 367 حريقا".

وأضاف قائلا: "البرق ضرب 10849 مرة في كاليفورنيا خلال الساعات الـ72 الماضية والولاية تسجل معدلات حرارة قياسية عالميا".
واضطر آلاف السكان لإخلاء منازلهم الواقعة على بعد أميال قليلة شمال سان فرانسيسكو وجنوبها، حيث يستعر منذ يوم الاثنين حريقان هما من الأضخم التي يكافحها عناصر الإطفاء.

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