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مدير الإسعاف الطائر: نقلنا "طفل العجانة" بعد تدهور حالته

الحياة السياسية

الطفل الضحية
الطفل الضحية

إيمان هاني

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روي الدكتور أحمد العزب، مدير الإسعاف الطائر، تفاصيل نقل طفل العجانة، قائلاً: "إن هناك سيارة إسعاف تحركت بالطفل ولكن الحالة بدأت في التدهور فقرروا العودة مرة أخري إلى المستشفى لنقله بوسيلة أخرى، معقبا: "المحافظ تحدث مع الوزيرة ووزير الطيران المدني قرر تخصيص طائرة". 

وأضاف "العزب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، أن المرفق لديه الأدوات الطبية اللازمة التي تحول الطائرة إلى غرفة عناية مركزة لرعاية الحالة الصحية.

من جانبه قال مصطفى جندي، والد الطفل محمد ضحية واقعة العجانة في أسوان، خلال اتصال مشترك، إن السيارة بها خطورة على حالة الطفل بسبب المطبات وقررنا العودة بعد تحركنا، لافتًا إلى أن أبنه وصل إلى القاهرة عبر الطائرة، معقبا: "نشكر المحافظ على الجهد اللي عمله".
وتابع: "نقله بالطائرة كان جيدًا وحالته الصحية كانت مطمئنة، ونشكر وزيرة الصحة لتجاوبها مع الحالة، ونشكر كل شخص ساهم في إنقاذ محمد".

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