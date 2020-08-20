بعد عودة الجمعة.. حكم أداء الصلاة في المنزل

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وزير الأوقاف يبكي في خطبة الجمعة بعد قرار فتح المساجد

صلاة الجمعة

إكسترا نيوز

الأوقاف


أكد الدكتور عبدالله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أنه لا حرج على الإطلاق لمن صلى الجمعة ظهرا في منزله أثناء فترة الفتح الجزئي للمساجد.

وأوضح "حسن"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن خطبة الجمعة ستكون في حدود 10 دقائق، منوها بأنه غير مسموح بفتح دورات المياه في المساجد أو دور المناسبات، أو الأضرحة.

ووجه رسالة للمصلي، قائلا: "كن سببا في الفتح وليس للغلق"، موضحا أنه في حال حدوث أي مخالفة في مسجد ما أثناء إقامة صلاة الجمعة سوف يتم اتخاذ إجراء قانوني تجاه هذا المسجد، ولن تقام الجمعة في المسجد الذي وقعت به المخالفة لحين التأكد من تطبيق كافة الإجراءات.

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