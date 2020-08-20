تسريب منسوب لرجال الأمن.. ووزير الداخلية الكويتي يشدد على هذا الأمر

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وكالات - الدويني فولى

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أثار تسريب تسجيلات منسوبة لرجال أمن في الكويت، جدلًا واسعًا، نظرًا لما تضمنته هذه التسجيلات من مزاعم حول قيام رجال الأمن، بالتجسس على حسابات مواطنين وشخصيات معروفة في البلاد، عبر مواقع التواصل.

وأكد وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، أن التنصت والتجسس على حسابات المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي مخالفة جسيمة للدستور، مشددًا على أنه لن يقبل أن تحدث خلال تولي منصب وزير الداخلية.

وقال الصالح، في تغريدة له على حسابه في "تويتر" تعليقًا على الأمر: وجهت بإجراء تحقيق عاجل تُسلَّم نتيجته خلال 48 ساعة، بشأن تسجيلات 2018، ولن أتوانى عن إيقاف ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وهناك لجان تحقيق مستقلة بالتسريبات.


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