مرتضى منصور: الأهلي مش بعبع

20 أغسطس 2020 - 11:11 ص

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن مباراة القمة أمام الأهلي السبت المقبل لن تكون صعبة مطلقا خاصة أن الزمالك فاز على الأهلي خلال مباراة القمة الأخيرة بكأس السوبر.

وأضاف "منصور"، خلال تصريحاته خلال اجتماعه بـ لاعبي الزمالك في فيديو تم بثه عبر قناة "الزمالك"، أن الأهلي ليس "بعبع"، مؤكدا أن الفوز أمر سهل حيث لم يهزم الزمالك سوى خلال مباراة القمة التي اجتمع قبلها محمود الخطيب رئيس الأهلي مع أحمد الشناوي حارس الفريق السابق.

وتابع الزمالك لابد أن يخوض المباراة بأعصاب هادئة حيث إن الدوري ليس هدف الفريق ولكن التتويج بـ دوري أبطال أفريقيا هو الهدف الرئيسي.