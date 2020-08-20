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يلقي بزوجته في النهر.. بسبب وجبة العشاء

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يلقي بزوجته في النهر.. بسبب وجبة العشاء
يلقي بزوجته في النهر.. بسبب وجبة العشاء

عبد القادر وحيد

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النهر

زوجته

إلقاء

ترتيب العشاء

في واقعة نادرة وغريبة، أقدم رجل أمريكي على إلقاء زوجته بأحد الأنهار، بسبب الخلاف على وجبة العشاء.

وكانت الشرطة الأمريكية قد ألقت القبض على زوج مسن، إثر قيامه بإلقاء زوجته في النهر بسبب خلاف نشب بينهما حول ترتيبات العشاء.

وقام الزوج بسحب زوجته إلى ضفة النهر، حيث شرع في محاولة إغراقها بإجبارها على النزول في مياه النهر، وعندما حاول المارة التدخل لمساعدتها أمرهم بالابتعاد وقام بتهديدهم.

وأقر الزوج بإلقاء زوجته في النهر بعد أن رفضت القيام بما طلبه منها، بخصوص ترتيبات العشاء الخاص بهما.


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