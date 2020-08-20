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إعلامية تكشف سر إزالة مسجد كفر الدوار

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الجزيرة

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الأولى

جومانا ماهر

ردت الإعلامية جومانا ماهر، علي تصريحات قناة الجزيرة بشأن أسباب إزالة مسجد الصحابة بكفر الدوار، قائلة: "القناة تجاهلت فى الوقت نفسه إنشاء 14 مسجدًا على محور المحمودية وتحدثت عن شيء واحد فقط". 

وأضافت "ماهر"، خلال برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، قائلة :"تعودنا على الأساليب المغرضة لقناة الجزيرة، خاصة لما يكون الموضوع له علاقة بمصر، وإحنا عارفين إن الأكاذيب دي مش هتتوقف".

وتابعت: "قناة الجزيرة روجت لخبر إزالة مسجد الصحابة بكفر الدوار في محافظة البحيرة، وكذبت وقالت إن هذا الأمر يأتي استكمالًا لبناء محور المحمودية المرورى، وهو المحور الذى سيكون واحدا من أبرز المشروعات القومية لحل الأزمة المرورية، وهذا الأمر ليس للمرة الأولى".

وتابعت: "سبق وزعمت أن الدولة تحارب المساجد وأنها تزيل مسجد أبو الإخلاص الزرقانى بمنطقة غيط العنب بالإسكندرية ونقل ليس صحيحًا والدولة المصرية تعلم جيدًا أن الجزيرة وأعوانها واللجان الإلكترونية التي تحركها يهدفون إلى تعطيل التنمية والعمرات وعملية البناء في مصر".

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