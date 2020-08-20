مسحة طبية جديدة بالزمالك استعدادا لـ الأهلى

20 أغسطس 2020 - 10:32 ص

يخضع لاعبو الزمالك والجهاز الفنى والإدارى للفريق، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة الأهلى، والتى ستقام ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، فى التاسعة من مساء يوم السبت المقبل على استاد القاهرة.

ويسعى الجهاز الفنى للزمالك لتحقيق الفوز على الأهلى فى قمة الدورى المقبلة، لإرضاء جماهيره خاصة بعدما ابتعد عن المنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم، وتبقى له المنافسة على المركز الثانى فى ظل المنافسة الشرسة على المركز الثانى لحصد بطاقة التأهل والمشاركة فى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة المقبلة.