مواجهة نارية بين "متحدث التموين" وبرلماني والسبب رغيف الخبز

20 أغسطس 2020 - 10:28 ص

تحدث أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، عن القرار الصادر بخفض وزن رغيف الخبر قائلا: "إن المواطن استفاد من نقص وزن الرغيف، بتقنين حجمه".







وأضاف "كمال"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الوزارة تحركت في إطار المخصص المالي المحدد لها وهو 89 مليار جنيه، وتم استغلالها بشكل جيد.







و شدد على ضرورة تواصل المواطنين مع جهاز حماية المستهلك على الخط الساخن 19588، والتواصل مع الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، حال وجود نقص في حجم الرغيف عن الحجم القانوني له.







ومن جانبه اعترض عمرو الجوهري، عضو مجلس النواب، علي تصريحات متحدث التموين ،قائلا: "كلام المتحدث باسم وزارة التموين متناقض للغاية، لاسيما أن الموازنة تم تقديمها للبرلمان على شكل قانون، وبالتالي لا يمكن تجاوزها، فضلًا عن إزالة 5 ملايين مواطن عن الدعم، متسائلا: "أين مصلحة المواطن من تقليل حجم الخبز مثلما تحدثت".







وعاد أحمد كمال، للرد، قائلا :" إنه لم يتم تسجيل أي شكوى واحدة في اليوم الثاني لتطبيق قرار خفض وزن رغيف الخبز، وهذا القرار سيرفع كفاءة دعم الخبز، مشيرًا إلى أن 54 مليار جنيه قيمة الدعم المخصص لمنظومة الخبز.





وقاطعه عمرو الجوهري ،قائلًا: "كلامك كله تناقض ولا بد من استجواب وزير التموين بعد خفض حجم وزن الرغيف، وليس من حق الوزارة تطبيق هذا القرار ولو على سبيل التجربة، وأين ستذهب فوارق حجم الرغيف؟!".

