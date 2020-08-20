صادم .. مصرع أسرة من 7 أفراد في حريق شقة بدار السلام

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ارشيف
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متابعات - الدويني فولى

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دار السلام

لقيت أسرة مكونة من 7 أفراد، أب وأم وثلاث بنات، وجنينين في أحشاء الأم مصرعها، إثر نشوب حريق في شقتهم بمنطقة عزبة خير الله، دائرة قسم شرطة دار السلام.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة دار السلام، وعلى الفور تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق والسيطرة عليه وإخماده.

وأجرت نيابة دار السلام معاينة لموقع الحريق وتبين حدوث ماس كهربائي نتج عنه الحادث، وصرحت النيابة بدفن جثث الضحايا عقب الانتهاء من إعداد تقرير بالصفة التشريحية للضحايا.


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