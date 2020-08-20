غيابات بالجملة في صفوف القطبين

20 أغسطس 2020 - 10:10 ص

يواصل قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك استعداداتهما لمباراة القمة المقرر إقامتها السبت المقبل على استاد القاهرة الدولى فى إطار مباريات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري.

ويغيب عن فريق الأهلي عدد كبير من نجومه حيث يأتي على رأس القائمة رمضان صبحي لاعب الفريق السابق عقب انتهاء إعارته.

كما يغيب محمود متولي نجم الفريق عقب تأكد إصابته بـ قطع كلي في الرباط الصليبي بينما يغيب جيرالدو وأحمد الشيخ عقب إصابتهما في مباراة الفريق الأخيرة أمام أسوان.

ويغيب حسين الشحات عقب إجراء جراحة "الفتاق" بموافقة الجهاز الطبي في الفريق كما يغيب محمود كهربا للإيقاف بسبب أحداث الشغب في مباراة السوبر الأخيرة.

وعلى الجانب الآخر يغيب عبدالله جمعة نجم الزمالك للإيقاف عقب حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة الفريق أمام نادي مصر.

ويغيب محمود عبدالرازق "شيكابالا" وإمام عاشور نجما الزمالك للإيقاف بقرار من اتحاد الكرة بسبب أحداث الشغب في مباراة السوبر المصري.

ولم يتم حسم مشاركة حازم إمام نجم الفريق عقب إصابته.