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سؤال غير متوقع من الجارالله لمفتي القدس

الحياة السياسية

سؤال غير متوقع من الجارالله لمفتي القدس
سؤال غير متوقع من الجارالله لمفتي القدس

عبد القادر وحيد

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الصلاة

الأقصى

مفتي القدس

الجارالله

الإماراتيين

وجه الكاتب والسياسي الكويتي أحمد الجارالله سؤالا غير متوقعا لمفتي القدس، عقب فتوى الأخير بعدم جواز الإماراتيين في المسجد الأقصى.

وأضاف الجارالله:"  أفتي مفتي القدس عدم جواز صلاة الإماراتيين في الأقصي بعد معاهده السلام الإمارتية الإسرائيلية".

وتساءل الجارالله:"  ودي أسأل المفتي ما حكم حمل قِرْبة من الغازات البشرية هل تنقض الوضوء وما حكم أكل العينات في محلات الأغذية مع أن لا نية للشراء هل هي حرام أم حلال".

وكان الجارالله قد  ثمّن الاتفاق الذي أبرمته الإمارات مع إسرائيل، والذي تم برعاية أمريكية.

وأضاف الجارالله على حسابه في تويتر :"  السلام مع إسرائيل مكسب للعرب وهذا ما أدركه الرجل الشجاع رحمه الله أنور السادات.. وهو ما أدركته قطر والأردن وعمان وهو ما أدركته الإمارات برجالها الشجعان".

وتابع :  منطقة الشرق الأوسط ستكون إسرائيل فيها محاطة بأربعمائة مليون عربي وإسرائيل عشرة ملايين.. العرب هم المستفيدون والعالم مقبل علي متغيرات.

وأوضح الجارالله أن مملكة البحرين هي الدولة الخليجية الرابعة التي تسعي الآن للتطبيع مع إسرائيل، منوها أن مملكة البحرين تابعت التوجه العالمي الإيجابي الذي حفل به اتفاق الإمارات- إسرائيل..  البحرين علي اتصال مع الجهات العالمية لإبرام اتفاق مع الدولة الإسرائيلية اتفاق مماثل للاتفاق الإسرائيلي الإماراتي الشجاع.


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