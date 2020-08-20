» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد عبد الحارس
تقام اليوم الخميس، عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة كلاسيكو الكرة السعودية بين الأهلي والهلال ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
تصفيات التأهل للدوري الإيطالي
فريق سبيزيا كالتشيو X فريق فروسينوني – 9:15 مساء
مباريات الدوري السعودي
فريق العدالة X فريق الوحدة – 5:55 مساءً – KSA Sports 2 HD
فريق الفيحاء X فريق ضمك – 5:55 مساءً – KSA Sports 3 HD
فريق التعاون X فريق النصر – 6:10 مساءً – KSA Sports 4 HD
فريق الأهلى X فريق الهلال – 7:55 مساءً – KSA Sports 1 HD
مباريات الدوري الكويتى
فريق الشباب X فريق التضامن – 6:05 مساءً
فريق اليرموك X فريق الساحل – 8:15 مساءً
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