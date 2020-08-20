» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الخميس، عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة كلاسيكو الكرة السعودية بين الأهلي والهلال ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

تصفيات التأهل للدوري الإيطالي

فريق سبيزيا كالتشيو X فريق فروسينوني – 9:15 مساء

 مباريات الدوري السعودي

فريق العدالة X فريق الوحدة – 5:55  مساءً –  KSA Sports 2 HD      

فريق الفيحاء X فريق ضمك – 5:55 مساءً –  KSA Sports 3 HD       

فريق التعاون X فريق النصر – 6:10  مساءً –  KSA Sports 4 HD      

فريق الأهلى X   فريق الهلال – 7:55 مساءً –  KSA Sports 1 HD

مباريات الدوري الكويتى

فريق الشباب X فريق التضامن – 6:05 مساءً

فريق اليرموك X فريق الساحل – 8:15 مساءً


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