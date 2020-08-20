لأول مرة.. آبل تصل لتريليوني دولار.. اقتصاد بحجم دولة كبرى

20 أغسطس 2020 - 09:45 ص

لأول مرة في تاريخها، ارتفعت القيمة السوقية لشركة "آبل"، أمس الأربعاء، لتتجاوز حاجز تريليوني دولار.

وبهذا القيمة التسويقية تصبح أول شركة أمريكية والثانية عالميا التي تصل إلى هذا الحجم.

وأفادت شبكة "سي إن إن أنه خلال تعاملات الأمس، ارتفع سهم الشركة إلى قرابة 470 دولارا، بعدما زاد منذ بداية هذا العام بنحو 60% تقريبا، ليدفع القيمة الإجمالية للشركة إلى تريليوني دولار.

يأتي ذلك بعد عامين تقريبا من تجاوز قيمة الشركة حاجز التريليون دولار لأول مرة.

وتجاوز آبل قيمة التريليوني دولار، أي أنه وصل حجم اقتصاد دولة إيطاليا -ثامن أكبر اقتصاد في العالم- وتتجاوز حجم اقتصادات مثل البرازيل وكندا.

يذكر أن أرامكو كانت قد سبقت آبل إلى هذه المكانة، في ديسمبرالماضي، لكن الشركة السعودية فقدت بعض قيمتها مع انخفاض أسعار النفط، لتتراجع إلى نحو 1.8 تريليون دولار في الوقت الحالي.