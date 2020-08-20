سويسرا تزف بشرى للسعوديين

20 أغسطس 2020 - 09:42 ص

أعلنت سويسرا، أمس الأربعاء، عن تحديث قائمة البلدان التي لن يخضع مواطنيها إلى الحجر الصحي عند القدوم إليها.

وضمت سويسرا إلى القائمة كل من " غينيا الاستوائية، ساوتومي ومرينسيبي، السعودية، صربيا، سنغافورة ".

وكانت نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في السعودية قد ارتفعت قبل أيام، لتصل إلى 88.86 في المائة، بعد تماثل 262959 شخصاً للشفاء منذ بداية الجائحة، منها 2566 حالة جديدة.

وسجلت وزارة الصحة 1383 إصابة بالفيروس في عدد من المدن، ليصبح عدد الحالات المؤكدة 295902، من بينها 29605 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، منها 1782 حرجة، والبقية مطمئنة.

وأوضحت الوزارة أن الإصابات الجديدة منها 45 في المائة إناث، و55 في المائة ذكور.

كما بلغت نسبة الأطفال 11 في المائة، والبالغين 85 في المائة، وكبار السن 4 في المائة، مشيرة إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 3338 حالة، بإضافة 35 وفاة جديدة.