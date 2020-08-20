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الدولار يستقر في تعاملات اليوم.. ويسجل هذا الرقم

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الدولار يستقر في تعاملات اليوم.. ويسجل هذا الرقم
الدولار يستقر في تعاملات اليوم.. ويسجل هذا الرقم

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في مستهل تعاملات اليوم الخميس 20 أغسطس، استقرّ  سعر الدولار مقابل الجنيه.

 ووصل سعره في البنك المركزي المصري 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي عند 15.87 جنيه للشراء و15.97 جنيه للبيع.

وفي بنوك " مصرف أبوظبي الإسلامي، المصرف العربي الدولي، ، الأهلي المصري،وبنك  مصر، والبركة، والمصرف المتحد، وبنك الإسكندرية" وصل سعر الدولار نحو 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " مصر إيران للتنمية، التعمير والإسكان، الأهلي الكويتي، المصري الخليجي، عودة، الكويت الوطني، قناة السويس" نحو 15.89 جنيه للشراء و15.99 جنيه للبيع.


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