خلفان: جماعة الإخوان انتهى مفعولها بعد توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل

20 أغسطس 2020 - 06:12 ص

تهكم ضاحي خلفان - نائب رئيس شرطة دبي - على العلاقة بين قطر وجماعة الإخوان .



وقال في تغريدة عبر تويتر: قطر ستضطر ان تنفق الملايين من الريالات القطرية لجماعة انتهى سريان مفعولها في المنطقة بتوقيع اتفاقية السلام مع اسرائيل...هذه الجماعة هي جماعة الاخوان المتأسلمين.