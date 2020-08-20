مرتضى منصور يطالب لاعبيه بالانسحاب من القمة بسبب إصبع وليد سليمان

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حذر مرتضى منصور لاعبي الزمالك من خاتم يرتديه وليد سليمان في إصبعه .

وقال مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك: لو شوفتوا وليد سليمان لابس خاتم وقتها وقفوا الماتش عشان دا غير قانوني.

وأضاف: وليد سليمان بيبقى عامل سحر في الخاتم دا .

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