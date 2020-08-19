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الوزراء يحظر دخول المساجد للجمعة بدون كمامة

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أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن عودة صلاة الجمعة؛ كان أحد اهم قرارات لجنة ادارة الازمات، مشيرا إلى أن وزارة الاوقاف نجحت فى العودة التدريجية لصلاة الجمعة بخطة تم وضعها.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc ان وزارة الاوقاف أكدت على ضرورة عودة  صلاة الجمعة يوم 28 اغسطس بنفس الاجراءات الاحترازية لباقي الصلوات.

ونوه  المتحدث باسم جلس الوزراء الى أن خطبة الجمعة لن تزيد عن 10 دقائق؛ حتى لا يستمر الناس فترة طويلة، مؤكدا أن باقي الإجراءات الإحترازية ستظل مفروضة حيث أن المصلين يجب أن يكون معهم سجادة للصلاة وإرتداء الكمامات.

وأشار سعد إلى أن قاعات الأفراح والعزاء ستظل مغلقة، لافتا إلى أن العودة تقتصر على عودة صلاة الجمعة فقط .

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه لن يسمح بدخول المسجد على  من لم يرتد كمامة وسيكون هناك عاملين من وزاةر الأوقاف والخطيب أيضا. 

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