» الإفتاء تعلن غدًا أول أيام السنة الهجرية الجديدة

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استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأثنين وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأربعاء التاسعِ والعشرين من شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا، الموافق التاسعَ عشر من شهر أغسطس لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وتحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر المحرم لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وأثنين وأربعين هجريًّا بالعين المجردة.

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الخميس الموافق العشرين من شهر أغسطس لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأثنين وأربعين هجريًّا.

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