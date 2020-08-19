» عن خفض الرغيف.. التموين: لن نسمح باستغلال المواطن

قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، إنه لم يتم تسجيل أى شكوى واحدة فى اليوم الثانى لتطبيق قرار خفض وزن رغيف الخبز ، موضحًا أن وزير التموين يتابع بشكل مستمر شكاوي المواطنين.





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن وزير التموين قبل اتخاذ قرار تخفيض وزن رغيف الخبز اجتمع مع 27 رئيس شعبة المخابز، و27 وكيل وزارة التموين.





ولفت إلى أن هناك 54 مليار جنيه قيمة الدعم المخصص لمنظومة الخبز، وفى الفترة الأخيرة حدثت زيادة فى أسعار السولار والكهرباء.





وأوضح أن، وزارة التموين لن تسمح لأحد باستغلال المواطنين، والوزارة تعاقب أى مخالف، ويتم منع بيع الخبز إلا بالبطاقة التموينية ومن يخالف ذلك يتم غلق المخبز.