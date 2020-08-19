متحدث الأوقاف يوضح شروط إقامة الجمعة بالمساجد

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كشف الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، عن شروط إقامة صلاة الجمعة من المساجد، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال حسن، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، إن من ضمن الشروط الأساسية تحقيق التباعد اجتماعي داخل المسجد، وارتداء الكمامة، ووجود مصلية مع كل مصلي وإغلاق المسجد قبل الخطبة بخمس دقائق.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، أن إقامة الصلاة سيكون بالمساجد الكبرى في المناطق المختلفة بمحافظات الجمهورية، لافتا إلى أن الزوايا لا يوجد بها صلاة للجمعة ومازالت مغلقة.


وأكد المتحدث، أن هذا الأمر يمثل بداية فتح تدريجي للمساجد، والأضرحة المختلفة والحمامات في المساجد، مشددا على أن دار المناسبات مازالت مغلقة، مشيرا إلى أنه لا توجد صلاة جمعة في المساجد بدون إمام.

وفي السياق نفسه أشار الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، إلى أنه لا حرج على من يريد صلاة الجمعة في منزله.

وعن أول خطبة في فتح المساجد لصلاة الجمعة، رد المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، قائلا: "يتم دراسة هذا الأمر وسيتم اعلانها قريبا جدا على بوابة الوزارة".

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