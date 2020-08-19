  • الأربعاء 19 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر08:49 م
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

المصل واللقاح يعلق على علاج كورونا الروسي

منظمة الصحة العالمية

توجيه عاجل من وزيرة الصحة بشأن طفل "العجانة"

الأهلي وبيراميدز

مفاجأة كبرى.. مهاجم الأهلي يوقع لـ"بيراميدز"

الطيب

ماذا قال شيخ الأزهر عن اختياره الشخصية الإسلامية لعام 2020؟

كورونا الإمارات

الإمارات تسجل ارتفاعًا قياسيًا في إصابات كورونا

الرئيس السيسي

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا

الأوقاف

رسميًا.. الأوقاف تعلن عودة صلاة الجمعة

وزير الأوقاف

الأوقاف تعلن عودة صلاة الجمعة بالمساجد

امرأة تعود إلى الحياة بعد بقائها ليلة داخل المشرحة (القصة كاملة)

امرأة تعود إلى الحياة بعد بقائها ليلة داخل المشرحة (القصة كاملة)

المتحدث باسم الخارجية السودانية

بسبب إسرائيل..إقالة المتحدث باسم الخارجية السودانية

تصريحات نارية من الأهلى عن أزمة مؤمن زكريا

الرياضة

مؤمن زكريا والخطيب
مؤمن زكريا والخطيب

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

تصريحات صادمة من منظمة الصحة العالمية عن "كورونا"

#

تصريحات هامة من الأرصاد عن طقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

#

تصريحات عاجلة من التعليم عن امتحانات الثانوية العامة

#

تصريحات غير متوقعة من " ترامب" عن الانتخابات الرئاسية

أكد النادي الأهلي، وقوفه بجانب أبنائه وعدم التخلي عنهم وهو ما يحدث من مجلس الإدارة مع مؤمن زكريا في الوقت الحالي.


جاء هذا على لسان شريف فؤاد، المتحدث الرسمي للنادي الأهلي، في تصريحات لقناة القلعة الحمراء الفضائية.


وقال: “النادي لديه منهج بأن أبنائه المخلصين لهم مكانة خاصة والنادي يقدرهم تقدير خاص، فما بالك لو كان هناك حالة إنسانية تستوجب أن يقف النادي الأهلي بجوار ابن من أبنائه وهذا نهج محمود الخطيب.



وتابع: “الخطيب يعتبر مؤمن زكريا ابن من أبناء النادي الأهلي وهو ليس مقيدًا في قائمة الفريق وبالتالي طبقًا للقانون واللوائح لأن الأهلي مؤسسة مالية تخضع لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية وجميع الأجهزة الرقابية وهناك لوائح نتحرك في حدودها”.



وذكر: “مؤمن يمر بظروف صعبة للغاية وتكاليف علاجه باهظة للغاية ويحتاج للعلاج خارج مصر، وكان هناك قرار من مجلس إدارة النادي الأهلي بأنه لا تخلي عن مؤمن زكريا بغض النظر مقيد بالقائمة من عدمه، في المرتين تمت مخاطبة وزارة الشباب والرياضة للحصول على دفعات لمساعدة اللاعب في علاجه ولكن لأن علاج اللاعب يتكلف أكثر كان قرار من مجلس الإدارة بمنح اللاعب قيمة تعاقده إلى مؤمن زكريا”.



وأكمل متحدث الأهلي: “هذا القرار ليس قرار مجلس الإدارة فقط لأن اللوائح تمنع ذلك ولا بد من موافقة وزارة الشباب والرياضة وكان هناك خطاب من الكابتن محمود الخطيب إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كلنا ثقة في أن الدكتور أشرف صبحي وجميع المعنية في وزارة الشباب والرياضة بالموافقة على هذا صرف هذا المبلغ لمؤمن زكريا لاستكمال علاجه ويعود نجما في ملاعب كرة القدم وهذا نهج النادي الأهلي ولن يتخلى عن أبنائه”.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

رحم مصر.. هل عقم أم انقطعت عنه دورة الحياة؟!

فراج إسماعيل

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الطريق إلى نهائي الأبطال.. تشكيل بايرن ميونيخ وليون
» متنزه يتعرض لإصابة خطرة ويظل بمفرده داخل الغابة لمدة أسبوعين
» الكويت.. البرلمان يقر قانونًا بشأن الأجيال القادمة
» استعدادًا للقمة.. الزمالك يدخل في معسكر مغلق وسط أجواء خاصة
» تصريحات نارية من الأهلى عن أزمة مؤمن زكريا
» فيديو.. تأخرت الممرضة عن عملها فأجرت عملية توليد بالشارع
» الموت يفجع أيمن بهجت قمر
» «الغذاء والدواء» الأمريكية توقف استخدام بلازما الدم في علاج كورونا
» مقاتلة روسية تعترض طائرة تجسس أمريكية
» ولادة نادرة.. تنجب توأم بفارق يومين بينهما (صور)
» صور وفيديو.. طفل عمره 4أعوام يسقط من الطابق الـ 18

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:00 ص

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة