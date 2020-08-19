الإنتاج الحربي يهاجم حكم مباراة الأهلي في بيان رسمي

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انتقد نادي الإنتاج الحربي، قرارات الحكام في مبارتيه أمام كل من النادي الأهلي والمقاولون العرب.



وتعادل إيجابيًا أمام الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة التاسعة عشرة، وخسر أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف.


وقال النادي الحربي في بيان صدر قبل قليل : “في إطار ما تم اتخاذه من إجراءات جيدة للسعي نحو عودة نشاط كرة القدم والإصرار على نجاح المسابقة وما ترتب عليه من تنفيذ تقنية الـVAR برغم التكلفة المالية التي تحملها الاتحاد في سبيل ذلك؛ في خطوة تحسب للجنة الخماسية لإصرارها على إعطاء كل فريق حقه ورفع الظلم عن بعض الفرق من جراء بعض القرارات الخاطئة لبعض الحكام، إلا إنه ما زال بعض الحكام يتعمد عدم الالتزام بذلك في بعض القرارات المصيرية، والإصرار على قرارهم دون الرجوع إلى تقنية الـVAR”.



وتابع:”وقد ظهر ذلك جليًا وواضحًا خلال مباراة الإنتاج الحربي والأهلي، وأخيرًا مباراة الإنتاج والمقاولون العرب، مما أثر بالسلب على نتائج هاتين المباراتين وحرمان الإنتاج من نقاط هذه المباريات”.



وختم بيانه قائلا: “ذلك يرجى التكرم من سيادتكم بالرجوع إلى تسجيلات هذه المباريات والوقوف على مدى صحة ما جاء بخطابنا واتخاذ ما يلزم من إجراءات، لتصحيح المسار وإعطاء كل ذي حق حقه، وذلك لثقتنا الكاملة في حضراتكم وعلمنا بوقوفكم على مسافة واحدة من جميع الفرق، ونأمل أن يسير بعض الحكام على نفس الدرب لإحقاق الحق والعدالة للجميع”.


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