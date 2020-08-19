» استعدادًا للقمة.. الزمالك يدخل في معسكر مغلق وسط أجواء خاصة

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قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون  دخول الفريق في معسكر مغلق يوم الجمعة المقبل استعدادا للقاء القمة أمام النادي الأهلي. 

وادي الفريق الأبيض تدريباته مساء اليوم بملعب عبداللطيف ابورجيله بمقر القلعه البيضاء تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.


ويخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية جديدة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، غدا الخميس قبل مواجهة الأهلي في بطولة الدوري الممتاز.

ويؤدي الفريق تدريباته الجماعية غدا الخميس في تمام العاشرة صباحًا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة، عقب الخضوع لمسحة كورونا.

ويستعد الزمالك لمواجهة  الأهلي مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الحادية والعشرين للدوري  الممتاز.

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