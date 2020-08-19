» استعدادًا للقمة.. الزمالك يدخل في معسكر مغلق وسط أجواء خاصة

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ماذا قال شيخ الأزهر عن اختياره الشخصية الإسلامية لعام 2020؟
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الأوقاف تعلن عودة صلاة الجمعة بالمساجد
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بسبب إسرائيل..إقالة المتحدث باسم الخارجية السودانية
أحمد سالم
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