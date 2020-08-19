قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات الأهلية الجديدة أعلنت عن 100 منحة دراسية لأوائل الثانوية العامة، مشيرا إلى أن تفاصيل المنح الدراسية ستعلن في وقت قريب لتكون متاحة للطلاب، وذلك بخلاف الـ100 التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.









وأضاف عبد الغفار، خلال حديثه عن الجامعات الأهلية الجديدة، عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن المنح الدراسية المعلنة ليكون هناك مكان لكل الطلاب المتفوقين وغير القادرين بتلك الجامعات، موضحا أن هذه الجامعات ليست مقتصرة على فئات معينة ولكنها متاحة للجميع.









وأوضح الوزير، أن هناك نظامًا لاختيار الطلاب واضح وشفاف، يسمح باختيار أنسب العناصر ويسعي لجذب من يرغب في التعلم، وقادر على المثابرة في التحصيل، مع توجيهه للتخصص الذي يتوافق مع مواهبه وينمي مهاراته.





وقال عبد الغفار، إن التعليم الأهلي هو تعليم عرفه لا يهدف إلى الربح، مشيرًا إلى أن الدولة استثمرت ما يقرب من 40 مليار جنيه؛ لإنشاء الـ4 جامعات الأهلية الجديدة في مصر، التي صدر لهم قرار جمهوري.









وكان قد أقر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية الحد الأدنى لتقدم الطلاب بجميع كليات وبرامج ومجالات هذه الجامعات، لتكون بنسبة 5% أقل من الحد الأدنى المعمول به للقبول بالكليات المناظرة في الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك نظرًا لأن هذه الجامعات غير هادفة للربح ومنشأة في مناطق عمرانية جديدة، علمًا بأن القبول في هذه الكليات يشترط اجتياز إجراءات القبول وفقًا للضوابط التي تضعها كل جامعة في ضوء وجود العديد من الشراكات مع الجامعات الأجنبية المرموقة.









ووفقا لذلك، فمن المقرر أن يكون تنسيق التقدم لهذه الجامعات كما يلي: 90% للطب البشرى، و85 % للصيدلة، و75 % لكليتي الهندسة والطب البيطري، و65% لكليات الزراعات الصحراوية، والعلوم الإدارية، وعلوم المجتمع، والصناعات التكنولوجية، و55% لكليات السياحة والضيافة، والألسن واللغات التطبيقية، والعمارة، والفنون والتصميم.