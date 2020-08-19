» فيديو.. تأخرت الممرضة عن عملها فأجرت عملية توليد بالشارع

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كانت الممرضة لورين بينجول من ماكاتي بالفلبين قد تأخرت عن موعد العمل في منظمة للرعاية الصحية (HMO) عندما أوقفها عمال الإنقاذ المحليون بعد أن شاهدوها ترتدي الزي الأبيض.

بعد ثوانٍ، كانت بينجول البالغة من العمر 29 عامًا تشرف على ولادة طفلة مشردة قبالة الطريق السريع في جنوب مانيلا يوم الثلاثاء، من دون أن تضع حقيبة ظهرها.

قالت بينجول لشبكة (ABS-CBN News): "لم يكن هناك أي شخص آخر يساعدهم سواي، لذا فقد ساعدتهم".

وأشارت إلى أن "القدر" هو الذي جعلها في المكان المناسب في الوقت المناسب. أو ربما كان شيئًا أكبر من ذلك. وأضافت: "ربما قصد الله أن أستيقظ متأخرًا ، حتى أتمكن من مساعدة والدتي".

وقالت كريستيان جاسينتو، عضو مجلس القرية التي ترأس أيضًا فريق الإنقاذ، إن أيًا من المستجيبين الذكور لم يكونوا مؤهلين لقطع الحبل السري. 

ولم تقطع بينجول الحبل السري فحسب، بل حرصت أيضًا على إزالة المشيمة بالكامل من رحم الأم. 

وأشارت إلى أن ما يقرب من عقد من الزمان قد مر منذ آخر مرة ساعدت فيها في ولادة طفل أثناء تدريبها بجامعة الشرق الأقصى في مانيلا. 

وأصيبت الممرضة بسرطان الدم في عام 2013، لذا فقد اضطرت للتوقف عن العمل في المستشفيات من أجل تجنب المزيد من الإضرار بجهاز المناعة لديها. 

مع ذلك، فإنها لا تتأخر عن القيام بواجبها إذا استدعت الضرورة. وأضافت: "لقد تعهدنا بأن نكون صالحين. أينما كنت، حتى عندما تكون خارج العمل، عندما يحتاجك أي شخص، باسم الإنسانية عليك المساعدة لأنك ممرضة".

وأدخلت الأم والطفل إلى المستشفى، وهما في حالة جيدة بعد الولادة المفاجئة، وفقًا لشبكة CNN الفلبينية.

شاهد من هنا.. 

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