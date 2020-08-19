مفاجأة كبرى.. مهاجم الأهلي يوقع لـ"بيراميدز"

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مهاجم

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نجم

محمد شريف

بيراميدز

تتوالى المفاجآت يومًا بعد آخر بعد اتجاه عدد من نجوم الأهلي إلى التعاقد مع نادي بيراميدز وعلى رأسهم أحمد فتحي وشريف إكرامي ورمضان صبحي، حيث تم الكشف عن أن مهاجم القلعة الحمراء المعار لنادي إنبي وقع هو الآخر لنادي بيراميدز.

وكشفت تقرير إعلامي بقناة أون تايم سبورت ، عن وجود مفاوضات بين إدارة نادي بيراميدز وبعض لاعبي الأهلي وعقودها سارية مع الفريق.

وشددت التقارير ، علي أأن محمد شريف مهاجم النادي الأهلي المعار فى صفوف إنبي وقع علي عقود مبدئية لنادي بيراميدز .

وتابع، بعدما وقع محمد شريف لنادي بيراميدز ، ترك الأمر بين إدارة بيراميدز والأهلي لإنهاء كافة التفاصيل.

وأفادت التقارير ، أن محمد شريف أنهي كافه الاتفاقات المادية مع نادي بيراميدز ، وينتظر إنهاء الإجراءات بين إدارة الناديين.


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