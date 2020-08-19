صور.. فوز زوج فنانة شهيرة في انتخابات مجلس الشيوخ

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مجلس الشيوخ

محمد حلاوة

ريهام حجاج

فاز رجل الأعمال محمد حلاوة في انتخابات مجلس الشيوخ، فيما توجهت زوجته الفنانة ريهام حجاج، بالتهنئة له عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت ?ريهام حجاج، صور لزوجها مع أهل دائرته?، وعلّقت قائلة: "مبروك يا روح قلبي يا سيادة النائب يا حبيبي ونصي التاني مبروك فوزك في انتخابات مجلس الشيوخ، وربنا يعينك على خدمة دايرتك تحيا مصر".

على صعيد آخر انتشر مؤخرا صورة ظهرت فيها جنى محمد خير إبنة ريهام حجاج من زوجها الأول المصوّر "ميكي".

وظهرت جنى في هذه الصورة التي تعتبر نادرة لها، وهي تقضي إجازتها على شاطئ البحر.

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