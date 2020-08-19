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طارق العريان يهدد بعد فضح علاقته بفتاة تصغره بـ30 عامًا

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طارق العريان وعارضة الأزياء
طارق العريان وعارضة الأزياء

محمد فضل- متابعات

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فضح

علاقة

عارضة أزياء

طارق العريان

بعد حالة الجدل التي أثيرت بعد فضح علاقة المخرج ?طارق العريان،? بعارضة أزياء سورية أرمينية تدعى ?نيكول سعفان? والتي تصغره بـ30 عامًا، عبر "العريان"عن غضبه للحديث الدائم عن حياته الشخصية، وترك الحديث عن أعماله الفنية.

وأضاف مهددًا بمقاضاة من يتحدث عنه، : "اللي هيستخدم اسمي هقاضيه بتهمة التشهير، لأن هذا أمر غير مقبول، مينفعش أتكلم في أعراض الناس بالشكل ده".

وإعترف العريان بأنه دخل في علاقة عاطفية، مشيراً إلى أنها لم تسفر عن زواج حتى الآن، لكنه يرفض الحديث عنها تماماً، الى جانب رفضه التدخل في حياته، حسب الفن.

وعن علاقته بطليقته الفنانة السورية ?أصالة?، أشار العريان الى أنه "ليس له علاقة على الإطلاق بما يدور الآن، وأن هناك معلومات وتفاصيل مفهومة بشكل خاطئ لا يجوز الحديث عنها".

وتابع: "الطعن في الأزواج وفي العائلات والخوض في الأعراض أمر سيئ للغاية، فهناك علاقة حب وزواج وعشرة تصل إلى 14 عاما بيني وبين أصالة، التي أكن لها كل الحب والإحترام والتقدير، ومهما حدث فستظل أما لأبنائي".


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