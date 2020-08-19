» الموت يفجع أيمن بهجت قمر

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فجع الموت الشاعر ?أيمن بهجت قمر، بوفاة إحدى أفراد عائلته. وأعلن "قمر"? عن وفاة ابنة عمه السيدة هبة قمر، عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب: "البقاء لله في وفاة بنت عمي الغاليه هبه عبد الغني قمر .. لا حول ولا قوة الا بالله في عز شبابها وكانت لسه على الفيس البوك من خمس ساعات بتهزر الدنيا مش مستاهله ..الفاتحة".

على صعيد آخر كان عبّر أيمن بهجت قمر مؤخرا عن إعجابه بكليب أغنية Bon Voyage ، للفنانة اللبنانية كارول سماحة، والذي حمل توقيع المخرجة بتول عرفة.


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