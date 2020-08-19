  • الأربعاء 19 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر08:48 م
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

المصل واللقاح يعلق على علاج كورونا الروسي

منظمة الصحة العالمية

توجيه عاجل من وزيرة الصحة بشأن طفل "العجانة"

الأهلي وبيراميدز

مفاجأة كبرى.. مهاجم الأهلي يوقع لـ"بيراميدز"

الطيب

ماذا قال شيخ الأزهر عن اختياره الشخصية الإسلامية لعام 2020؟

كورونا الإمارات

الإمارات تسجل ارتفاعًا قياسيًا في إصابات كورونا

الرئيس السيسي

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا

الأوقاف

رسميًا.. الأوقاف تعلن عودة صلاة الجمعة

وزير الأوقاف

الأوقاف تعلن عودة صلاة الجمعة بالمساجد

امرأة تعود إلى الحياة بعد بقائها ليلة داخل المشرحة (القصة كاملة)

امرأة تعود إلى الحياة بعد بقائها ليلة داخل المشرحة (القصة كاملة)

المتحدث باسم الخارجية السودانية

بسبب إسرائيل..إقالة المتحدث باسم الخارجية السودانية

ماذا قال شيخ الأزهر عن اختياره الشخصية الإسلامية لعام 2020؟

آخر الأخبار

الطيب
الطيب

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

ماتت بعد نطق الشهادة.. ماذا قال شيخ الأزهر عن وفاة أقدم محفظة للقرآن؟

#

ماليزيا تمنح شيخ الأزهر جائزة الشخصية الإسلامية الأولى في 2020

#

ماذا قال المفتي عن ترشح المرأة لرئاسة الجمهورية

#

صلاة العيد سنة مؤكدة عن النبي ويجوز صلاتها في المنزل


قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن منح سلطان ماليزيا جائزة "الشخصية الإسلامية الأولى للعام 2020" هو تكريم للأزهر وعلمائه وطلابه.

وكان السلطان عبد الله أحمد شاه، ملك ماليزيا، منح شيخ الأزهر الجائزة السنوية التي يتم منحها للشخصيات المرموقة دوليًّا التي تلعب دورًا بارزًا في خدمة الإسلام والمسلمين.

وعلق الطيب عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك": جائزة "الشخصية الإسلامية الأولى للعام 2020".. تكريمٌ عزيزٌ على القلب مِن بلدٍ إسلامي يمثل نموذجًا حضاريًا رائدًا في التنمية والتعايش".

وأضاف: "خالص التحية والتقدير لجلالة السلطان عبدالله أحمد شاه، مَلِك ماليزيا، والسيد محيي الدين ياسين، رئيس الوزراء، وللشعب الماليزي العريق الذي تجمعنا به علاقات أخوية ممتدة تاريخيًّا، وتعاون مشترك في كافة المجالات الدينية والثقافية والعلميّة".

وتابع شيخ الأزهر، قائلاً: "وهذا التكريم في الحقيقة هو تكريمٌ للأزهر الشريف وعلمائه وطلابه".

وأعلن الدكتور ذو الكفل محمد البكري، وزير الشؤون الإسلامية الماليزي، أنه قد تم منح هذه الجائزة إلى شيخ الأزهر تقديرًا لدور مؤسسة الأزهر الشريف وفضيلته في خدمة الدين الإسلامي والأمة الإسلامية.

وأشاد خلال استقباله جمال عبد الرحيم متولي، سفير مصر لدى ماليزيا، بالدور الذي يلعبه مبعوثو الأزهر في ماليزيا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

رحم مصر.. هل عقم أم انقطعت عنه دورة الحياة؟!

فراج إسماعيل

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الطريق إلى نهائي الأبطال.. تشكيل بايرن ميونيخ وليون
» متنزه يتعرض لإصابة خطرة ويظل بمفرده داخل الغابة لمدة أسبوعين
» الكويت.. البرلمان يقر قانونًا بشأن الأجيال القادمة
» استعدادًا للقمة.. الزمالك يدخل في معسكر مغلق وسط أجواء خاصة
» تصريحات نارية من الأهلى عن أزمة مؤمن زكريا
» فيديو.. تأخرت الممرضة عن عملها فأجرت عملية توليد بالشارع
» الموت يفجع أيمن بهجت قمر
» «الغذاء والدواء» الأمريكية توقف استخدام بلازما الدم في علاج كورونا
» مقاتلة روسية تعترض طائرة تجسس أمريكية
» ولادة نادرة.. تنجب توأم بفارق يومين بينهما (صور)
» صور وفيديو.. طفل عمره 4أعوام يسقط من الطابق الـ 18

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:00 ص

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة