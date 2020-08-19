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فيديو مرعب.. ثعبان يخرج من المرحاض

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ثعبان
ثعبان

فتحي مجدي

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تفاجأ رجل بولاية تكساس الأمريكية عندد دخوله الحمام بثعبان مباشرة يخرج من المرحاض مباشرة.

ويظهر مقطع فيديو حقق 2.3 مليون مشاهدة، مدته 30 ثانية الأفعى المرقطة وهي تخرج من المرحاض، بينما يقوم مصور الفيديو بالتصدي لها بمضرب الجولف. 

ومن غير الواضح ما هي هذه الأنواع من الزواحف التي تنتهك الخصوصية، على الرغم من أن بعض المعلقين قد تكهنوا بأنها أفعى غير سامة موطنها جنوب وسط الولايات المتحدة. 

وأكد بايتون مالون، لشبكة (NDTV) أن الثعبان كان بالفعل غير ضار، وأطلق سراحه في الخارج بعد الإمساك به.

وبطبيعة الحال، ثارت شكوكك عبر بين مستخدمي موقع "تويتر" في صحة الفيديو حتى أن أحدهم توقع أن الأفعى "وُضعت في المرحاض".

وقال أحد الممثلين الكوميديين على مواقع التواصل الاجتماعي ساخرًا: "توقفوا عن ثعابين المرحاض ليست مدرجة في جدول عام 2020 حتى أكتوبر. كان شهر أغسطس هو إعصار حريق، وسبتمبر رشاش البطاطس. ثعابين المرحاض مبكرة!".

يذكر أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يظهر فيها ثعبان في الحمام. في يناير، تحققت أسوأ مخاوف امرأة تايلاندية بعد أن عضها ثعبان أثناء جلوسها على المرحاض.

شاهد من هنا.. 

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