  • الأربعاء 19 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر06:50 م
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس السيسي

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا

الأوقاف

رسميًا.. الأوقاف تعلن عودة صلاة الجمعة

وزير الأوقاف

الأوقاف تعلن عودة صلاة الجمعة بالمساجد

امرأة تعود إلى الحياة بعد بقائها ليلة داخل المشرحة (القصة كاملة)

امرأة تعود إلى الحياة بعد بقائها ليلة داخل المشرحة (القصة كاملة)

المتحدث باسم الخارجية السودانية

بسبب إسرائيل..إقالة المتحدث باسم الخارجية السودانية

وزير خارجية السعودية

3 شروط.. السعودية تحسم أمر التطبيع مع إسرائيل

اجتماع السيسي مع قادة القوات المسلحة

الرئيس يوجه قادة الجيش بالاستعداد لأقصى درجات القتال

اليوتيوبر البريطاني يعلن اسلامه

يوتيوبر شهير يعلن اعتناقه الإسلام ويكشف السبب

الملك سلمان

أول ظهور للملك سلمان بعد تعافيه ويصدر 8 قرارات

محمد عيد

السجن 3 سنوات لـ كمسري القطار المتهم فى قضية ضحية "التذكرة"

النائب العام يأمر بحبس متهمين اثنين احتياطيًا لقيامهما بالتنمر بشخص ذي إعاقة

آخر الأخبار

النائب العام يأمر بحبس متهمين اثنين احتياطيًا لقيامهما بالتنمر بشخص ذي إعاقة
النائب العام يأمر بحبس متهمين اثنين احتياطيًا لقيامهما بالتنمر بشخص ذي إعاقة

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة سقوط طائرة خاصة بالغردقة

#

المتهم بالتحرش أحمد بسام زكي يعترف: هذا ما فعلته مع الفتيات

#

النائب العام يأمر بحبس المتهم أحمد بسام زكي

#

النائب العام يكشف تفاصيل التحقيقات مع سما المصري

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بحبس اثنين أربعةَ أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتعريض أمن وصحة وحياة شخصٍ ذي إعاقة للخطر، ونشرهما وإذاعتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا له من شأنه الإساءة إليه والتعريض به، وانتهاكهما حرمة حياته الخاصة، وتحريشهما كلبًا عليه، ما تسبَّب عنه أذاه والضرر به.


وذكر بيان صادر عن النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت تداولًا واسعًا للمطالبة بالتحقيق في واقعة إذاعة مقطع مصوَّر لشخص يُرهب آخرَ ذي إعاقة بكلب يثُيره عليه ويدفعه لعضه ساخرًا منه مُستغلًا ضعفه وهوانه؛ وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.


وأسفرت تحريات الشرطة عن تحديد المجني عليه بالمقطع، الذي أمكن بسؤاله وشقيقه تحديد شخصَيْ مرتكبي الواقعة -وأحدهما عامل بالحانوت المصوَّر به المقطع- اللذَيْن جرى على الفور ضبطهما وعرضهما على «النيابة العامة» لاستجوابهما.


وأنكر المتهمان - خلال استجوابهما - ما نُسب إليهما من اتهام مُدعيين أنَّ آخرَيْن ارتكبا الواقعة، بينما أقرَّا بارتكابها في محضر ضبطهما، وأكد المجني عليه وشقيقه اتهامهما بها خلال تحقيقات النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

رحم مصر.. هل عقم أم انقطعت عنه دورة الحياة؟!

فراج إسماعيل

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» صور وفيديو.. طفل عمره 4أعوام يسقط من الطابق الـ 18
» دراسة: جسم المرأة يختار الحيوان المنوي المناسب لإنجاب أطفال أصحاء
» فيديو مروع.. يعتدي بوحشية على امرأة مسنة أثناء سرقة حقيبتها
» إصابات كورونا في السعودية تتخطى 300 ألف
» الحكومة تضع الخطة النهائية لعودة الطلاب إلى المدارس
» السعودية.. نمر أسود يصعد الجبال غير مكترث بالتصوير
» فيديو صادم.. ببغاء لجين عمر يشتمها :"يا حيوانة"
» "ميدو" يطالب بفرض ضرائب على عقود اللاعبين
» برشلونة يعلن "كومان" مديرا فنيا حتى 2022
» رسميا.. بايدن منافسا لترامب على الرئاسة
» إعفاء المتحدث باسم الخارجية السودانية من منصبه

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:08 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة