» صور وفيديو.. طفل عمره 4أعوام يسقط من الطابق الـ 18

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فتحي مجدي

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نجا طفل صيني بأعجوبة إثر سقوطه من الطابق الثامن عشر عن طريق الخطأ بعد أن تركته جدته التي يقيم معها بمفرده في المنزل.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل"، وقع الحادث عندما صعد الطفل البالغ من العمر أربع سنوات من إقليم هوبي إلى أريكة بجوار النافذة قبل أن يفقد توازنه ويسقط من ارتفاع حوالي 180 قدمًا في سرير زهور.

وقال المستشفى الذي نقل إليه إنه أصيب بجروح خطيرة، لكن حالته استقرت بعد الجراحة الطارئة.

وذكرت محطة راديو وتلفزيون شيانجيانج، أن الحادث وقع فى حوالى الساعة العاشرة من صباح يوم 6 أغسطس فى مجمع سكنى فى مدينة شيانجيانج حيث يعيش الطفل مع جدته، لأن والديه يعملان في مدينة مختلفة.

وسقط من النافذة وهو يلعب بمفرده بعد أن خرجت جدته لشراء البقالة. وقال والد الصبي إن زوجته تلقت مكالمة هاتفية عاجلة من جدة الصبي التي أبلغتهما بالحادث.

قال الرجل إنه وزوجته هرعا إلى المنزل في نفس الليلة ليكونا مع ابنهما الذي نقل إلى مستشفى الشعب الاول في شيانجيانج، الذي قال إنه كان في حالة من الصدمة النزفية، وأصيب بجروح خطيرة متعددة عند وصوله. 

وكان الطفل يعاني من كسور في عظام الوجنتين، وكدمات ونزيف في الرئتين، وإصابة في الكبد والطحال، وكسر في عظام الفخذ، إلى جانب إصابات أخرى، بحسب مصادر طبية.

وقال الدكتور تشين شي من وحدة العناية المركزة للأطفال: "لقد كانت معجزة بالفعل أنه يمكن نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد السقوط من 18 طابقًا. لم نواجه مثل هذا الوضع من قبل".

ويشتبه مسعفون في أنه تمكن من البقاء على قيد الحياة بعد أن تسبب في سقوطه الأشجار المجاورة للمبنى الذي سقط منه. رتبت له المستشفى عملية جراحية طارئة تم إجراؤها بشكل مشترك من قبل متخصصين من ستة أقسام مختلفة.

ثم قام فريق من الممرضات بإعطاء المريض عناية مركزة على مدار الساعة لمدة أسبوع. وقال المستشفى إن حالة الصبي تحسنت بعد ثلاثة أيام من الجراحة. تم نقله إلى جناح عادي الأسبوع الماضي.

ويخضع الطفل لمزيد من العلاج في المستشفى.

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