» فيديو مروع.. يعتدي بوحشية على امرأة مسنة أثناء سرقة حقيبتها

وثق مقطع فيديو، لحظة اعتداء لص بوحشية على امرأة مسنة، بعد أن حاولت منعه من سرقة حقيبتها، قبل أن يوجه لها لكمة قوية تسببت في إسقاطها أرضًا.
وأظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة، المرأة البالغة من العمر 85 عامًا وهي تدخل مبنى سكني في مدينة فالنسيا، ويتبعها رجل روماني في حوالي الساعة 2 ظهرًا يوم الثلاثاء.
ويُظهر المقطع، السارق البالغ من العمر 34 عامًا وهو يحاول سرقة حقيبتها، لكنها تتمسك بها بإصرار، فما كان منه إلا أن دفع المرأة المسنة إلى الحائط قبل أن يضربها في وجهها بوحشية، لتسقط على الأرض، بينما يخرج بسرعة بعد سرقة حقيبة يدها.
وعثر على المرأة في وقت لاحق تنزف من رأسها في الردهة ونقلتها سيارة إسعاف إلى مستشفى قريب، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وقالت الشرطة إن حقيبتها المسروقة كانت تحتوي على 40 يورو وبطاقات ائتمان وبطاقة هوية المرأة.