بسبب إسرائيل..إقالة المتحدث باسم الخارجية السودانية

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إعفاء المتحدث باسم الخارجية السودانية من منصبه

إسرائيل

إقالة

السودان

المتحدث باسم الحكومة

أعلنت الحكومة السودانية إعفاء المتحدث باسم الخارجية من منصبه وتكليفه بالعمل فى دائرة أخرى على خلفية تصريحات أكد فيها أن الاتصالات قائمة بين الخرطوم وتل أبيب من أجل تطبيع العلاقات.

من جانبه دعا المتحدث المُقال باسم الحكومة السودانية، حيدر بدوي صادق، السودانيين إلى "الصلح مع إسرائيل"، كما دعا السلطة إلى الكشف عما يدور في الخفاء بهذا الشأن.

ووجه صادق، الذي أعفي اليوم من مهامه إثر حديثه عن التطبيع مع إسرائيل، رسالة إلى رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك، قال فيها "احترموا شعبكم واكشفوا له ما يدور في الخفاء بشأن العلاقة مع إسرائيل"، فيما توجه للسودانيين بالقول: "اصطلحوا مع إسرائيل".

كما توجه صادق في رسالته لإسرائيل قائلا: "نحن شعب عريق يعرف مصالحه جيدا. ولن نرضى بعلاقات غير متكافئة كتلك التي أقامها نظام الهوس الديني المباد مع بعض أشقائنا العرب. ولن نطبع علاقاتنا معكم إلا بمنطق الند للند".

من جهة أخرى، دعا الدبلوماسي المعفي من مهامه، الولايات المتحدة "لرفع  اسم السودان المقدس، الذي دنسه الهوس، من قائمة الدول الراعية للإرهاب فورا ولا تتعاملي معنا إلا كند أصيل تحتاجينه كما يحتاجك".

 ولفت صادق إلى أن رسالته هذه كتبها "كمواطن سوداني حر مكنته ثورة شعب حر أن يصدح برأيه، لا كسفير مسؤول في الخارجية فحسب، أعادته الثورة إلى موقعه".


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