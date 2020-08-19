  • الأربعاء 19 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر06:49 م
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس السيسي

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا

الأوقاف

رسميًا.. الأوقاف تعلن عودة صلاة الجمعة

وزير الأوقاف

الأوقاف تعلن عودة صلاة الجمعة بالمساجد

امرأة تعود إلى الحياة بعد بقائها ليلة داخل المشرحة (القصة كاملة)

امرأة تعود إلى الحياة بعد بقائها ليلة داخل المشرحة (القصة كاملة)

المتحدث باسم الخارجية السودانية

بسبب إسرائيل..إقالة المتحدث باسم الخارجية السودانية

وزير خارجية السعودية

3 شروط.. السعودية تحسم أمر التطبيع مع إسرائيل

اجتماع السيسي مع قادة القوات المسلحة

الرئيس يوجه قادة الجيش بالاستعداد لأقصى درجات القتال

اليوتيوبر البريطاني يعلن اسلامه

يوتيوبر شهير يعلن اعتناقه الإسلام ويكشف السبب

الملك سلمان

أول ظهور للملك سلمان بعد تعافيه ويصدر 8 قرارات

محمد عيد

السجن 3 سنوات لـ كمسري القطار المتهم فى قضية ضحية "التذكرة"

أول تعليق من مستقبل وطن بعد إعلان نتيجة الانتخابات رسميًا

الحياة السياسية

مستقبل وطن
مستقبل وطن

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

أول تعليق من زوجة "الخطيب" بعد سرقة منزلها

#

أول تعليق لـ«حليمة بولند» بعد التحفظ على أموالها ومنعها من السفر

#

أول تعليق من "آل الشيخ" بعد فشل فريقه في الصعود

#

أول تعليق من "وردة" بعد الإطاحة به من "لاريسا"

تقدم حزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بالتهنئة لقياداته الحزبية التي فازت بمقاعد مجلس الشيوخ.

وأكد حزب مستقبل وطن، في بيان له، منذ قليل، أن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ كانت نتاجا لثقة المواطنين في قيادات حزب مستقبل وطن، وفي كيان متمثل في هذا الحزب.

ووجه الحزب رسالة للمواطنين قائلًا: "كل الثقة في أنكم ستكونون دائما مصدر فخر وإعزاز لمن اختاركم ووضع ثقته  في أنكم صوت العقل وصوت الخبرة".

وأضاف: "بكم نعبر خطوة جديدة في طريق الدولة المؤسسية التي تكتمل أدواتها التشريعية والتنفيذية لخدمة المواطنين ورفعة الوطن.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، على النظام الفردي والقائمة.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، خلال مؤتمر إعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2020، إنه أصدر القرار رقم 50 لسنة 2020 باعتماد نتيجة الانتخابات، وكانت نتيجة التصويت فى كل محافظات الجمهورية بنسبة 84.58% وعدد الأصوات الباطلة مليون و381 ألفا بنسبة 15.42%.


وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الدولة المصرية حرصت على مشاركة المصريين جميعهم بالداخل في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك من خلال 14 ألف لجنة فرعية، و27 لجنة عامة، وذلك حرصا على تطبيق قواعد السلامة العامة، والإجراءات الوقائية

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

رحم مصر.. هل عقم أم انقطعت عنه دورة الحياة؟!

فراج إسماعيل

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» صور وفيديو.. طفل عمره 4أعوام يسقط من الطابق الـ 18
» دراسة: جسم المرأة يختار الحيوان المنوي المناسب لإنجاب أطفال أصحاء
» فيديو مروع.. يعتدي بوحشية على امرأة مسنة أثناء سرقة حقيبتها
» إصابات كورونا في السعودية تتخطى 300 ألف
» الحكومة تضع الخطة النهائية لعودة الطلاب إلى المدارس
» السعودية.. نمر أسود يصعد الجبال غير مكترث بالتصوير
» فيديو صادم.. ببغاء لجين عمر يشتمها :"يا حيوانة"
» "ميدو" يطالب بفرض ضرائب على عقود اللاعبين
» برشلونة يعلن "كومان" مديرا فنيا حتى 2022
» رسميا.. بايدن منافسا لترامب على الرئاسة
» إعفاء المتحدث باسم الخارجية السودانية من منصبه

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:08 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة