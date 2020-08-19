أول تعليق من مستقبل وطن بعد إعلان نتيجة الانتخابات رسميًا

تقدم حزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بالتهنئة لقياداته الحزبية التي فازت بمقاعد مجلس الشيوخ.





وأكد حزب مستقبل وطن، في بيان له، منذ قليل، أن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ كانت نتاجا لثقة المواطنين في قيادات حزب مستقبل وطن، وفي كيان متمثل في هذا الحزب.





ووجه الحزب رسالة للمواطنين قائلًا: "كل الثقة في أنكم ستكونون دائما مصدر فخر وإعزاز لمن اختاركم ووضع ثقته في أنكم صوت العقل وصوت الخبرة".





وأضاف: "بكم نعبر خطوة جديدة في طريق الدولة المؤسسية التي تكتمل أدواتها التشريعية والتنفيذية لخدمة المواطنين ورفعة الوطن.



