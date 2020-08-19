أول تعليق من مستقبل وطن بعد إعلان نتيجة الانتخابات رسميًا

تقدم حزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بالتهنئة لقياداته الحزبية التي فازت بمقاعد مجلس الشيوخ.
وأكد حزب مستقبل وطن، في بيان له، منذ قليل، أن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ كانت نتاجا لثقة المواطنين في قيادات حزب مستقبل وطن، وفي كيان متمثل في هذا الحزب.
ووجه الحزب رسالة للمواطنين قائلًا: "كل الثقة في أنكم ستكونون دائما مصدر فخر وإعزاز لمن اختاركم ووضع ثقته في أنكم صوت العقل وصوت الخبرة".
وأضاف: "بكم نعبر خطوة جديدة في طريق الدولة المؤسسية التي تكتمل أدواتها التشريعية والتنفيذية لخدمة المواطنين ورفعة الوطن.
وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، على النظام الفردي والقائمة.
وقال المستشار لاشين إبراهيم، خلال مؤتمر إعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2020، إنه أصدر القرار رقم 50 لسنة 2020 باعتماد نتيجة الانتخابات، وكانت نتيجة التصويت فى كل محافظات الجمهورية بنسبة 84.58% وعدد الأصوات الباطلة مليون و381 ألفا بنسبة 15.42%.
وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الدولة المصرية حرصت على مشاركة المصريين جميعهم بالداخل في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك من خلال 14 ألف لجنة فرعية، و27 لجنة عامة، وذلك حرصا على تطبيق قواعد السلامة العامة، والإجراءات الوقائية