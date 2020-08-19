حلا شيحة تثير الجدل بصورة جديدة على السرير

19 أغسطس 2020 - 04:54 م

أثارت الفنانة حلا شيحة، الجدل بصورة نشرتها عبر حسابها على "سناب شات"، حيث ظهرت فيها من دون إدخال أي تعديل على ملامحها بواسطة المكياج مستلقية على السرير.

وانقسم جمهور الفنانة حول الصورة ، إذ رأى بعضهم أنها تبدو جميلة في حالاتها كافة، فيما رأى آخرون أن شكلها بالمكياج أفضل من الحقيقة ، ومما جاء في التعليقات: “ليتها ما صورت” كما شبهها البعض بممثلين رجال .

وكانت حلا ، قد أثارت جدلا واسعا في الآونة الأخيرة بعدما خلعت النقاب والحجاب وعادت إلى المجال الفني بعد أعوام طويلة من الاعتزال.



