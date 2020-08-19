يوتيوبر شهير يعلن اعتناقه الإسلام ويكشف السبب

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تركيا

بريطاني

اعتناق الاسلام

يوتيوبر

أعلن اليوتيوبر البريطاني الشهير جاي بالفري اعتناقه الإسلام، ونشر مقطعا عبر قناته الرسمية وثقت نطقه الشهادتين من مسجد في تركيا.

وظهر بالفري في الفيديو وهو جالس في مسجد السليمانية بتركيا مع شخص يلقنه الشهادتين، وحظي الفيديو بأكثر من مليون مشاهدة خلال يومين.

وأكد بالفري أنه لم يكن يريد إخبار متابعيه عن هذا الأمر بشكل علني ولكنه قرر فعل ذلك لأن العديد من الأشخاص وجدوا السلام في رحلته للبحث عن الإسلام.

وكتب بالفري تعليقا على فيديو تلقينه الشهادتين وإعلان اعتناقه الإسلام أنه خاض العديد من الأمور في تجربته الروحية لبضع سنوات والتي يحتفظ بنسبة 99% من تفاصيلها وأحداثها لنفسه وما ساعده على استكمال رحلته الروحانية هو السفر ومقابلة أشخاص جدد حول العالم.

وصرح بالفري بأن العيش في البلاد الإسلامية جعله يدرك أكثر عن الدين الإسلامي المساء فهمه، فالإسلام في حقيقته دين السلام والتعاون والمحبة.

ويعمل جاي بالفري ، في مجال تصوير الأزياء منذ عام 2014 وفي الفترة الأخيرة ذاع صيته بعد تأسيس قناة رسمية له على اليوتيوب يتابعه فيها 283 ألف متابع، كان من خلالها يستعرض موهبته في التصوير في مختلف أنحاء العالم، فهو يحب السفر واكتشاف الثقافات والمجتمعات المختلفة.


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