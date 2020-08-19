أول ظهور للملك سلمان بعد تعافيه ويصدر 8 قرارات

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ظهر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لأول مرة بعد تعافيه عقب إجراء عملية جراحية لإزالة المرارة تكللت بالنجاح، وذلك في اجتماع مجلس الوزراء السعودي الذي عقد أمس الثلاثاءــ عبر الاتصال المرئي ــ.

وفي مستهل الجلسة أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لقادة الدول العربية والإسلامية والصديقة الذين عبروا عن تمنياتهم له بالصحة والعافية، ولأبنائه وبناته المواطنين على مشاعرهم ودعواتهم الصادقة والطيبة، وذلك إثر نجاح العملية الجراحية التي أجريت له، ومغادرته المستشفى، كما رفع أعضاء المجلس التهنئة بهذه المناسبة.

واتخذ مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان 8 قرارات- حسب وكالة الأنباء الرسمية"واس"- كالتالي:

أولا:

الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة شيفرون العربية السعودية في شأن تعديل اتفاقية تمديد وتعديل بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة شيفرون العربية السعودية في المنطقة المقسومة الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم ( م / 59 ) وتاريخ 9 / 9 / 1429هـ.

ثانياً:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة والآثار في جمهورية العراق.

ثالثاً:

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى (اتفاق استراسبرغ الخاص بالتنصيف الدولي للبراءات) ، المؤرخ في 24 مارس 1971م.

رابعاً:

تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غويانا التعاونية في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً:

تفويض المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب اليوناني في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال الوثائق والأرشفة بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية وإدارة محفوظات الدولة في جمهورية اليونان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً :

الموافقة على نظام مكافحة التستر، بالصيغة المرافقة للقرار.

سابعاً:

تعيين الدكتور فهد بن محمد بن علي التركي، والأستاذ ديفيد واين كالستش عضوين في مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء من المتخصصين في مجال عملها.

ثامناً:

الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي:

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الخارجية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” سابقا ” وهيئة الرقابة والتحقيق ” سابقاً ” ، والهيئة العامة للمنافسة ، عن أعوام مالية سابقة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.


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